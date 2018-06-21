Iberia присоединилась ко Всемирному дню тапас

Авиакомпания Iberia примет участие в праздновании Всемирного дня тапас, который в этом году отмечается 21 июня.

По случаю праздника весь месяц в лаунж-зоне Premium Velázquez в терминале T4S мадридского аэропорта клиентам предлагают попробовать 12 испанских закусок. В меню входят тапас с кукурузой, рыбой корвиной, бобами, а также мини-гамбургеры.

Авиалиния сотрудничает с Ибероамериканской академией кулинарии в продвижении испанской гастрономической культуры по всему миру. Один из постоянных совместных проектов – издание журнала Ronda, который предлагают пассажирам на борту Iberia, Iberia Express и Air Nostrum. Июньский номер также посвящён тапас и содержит обращение эксперта в области кулинарии, обладателя двух звёзд «Мишлен» и трёх солнц Repsol шеф-повара Марио Сандоваля.