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          Новости Испании » Новости » Туризм » Предприимчивые жители Кастельона открыли прокат стульев

          Предприимчивые жители Кастельона открыли прокат стульев

          20:47 06.08.2017

          На пляже Эль-Пинар в Кастельоне появился сервис по прокату складных стульев, получивший название Mi Cadireta. Как сообщает El Mundo, эта идея появилась у двух местных жителей еще несколько лет назад, и нынешним летом они решили претворить ее в жизнь.

          "Мы всегда жаловались на то, что на пляж приходится ездить с забитым багажником, потом повсюду оказывается песок, а поехать на велосипедах нельзя, если везешь с собой стулья", - рассказал один из авторов инициативы Хакобо дель Рио. Других подобных сервисов в Испании нет: свою идею создатели Mi Cadireta запатентовали еще несколько лет назад. Вдохновением для них стали службы по прокату велосипедов, модель которых они перенесли на аренду пляжных стульев. От прочих аналогичных сервисов, действующих на пляжах и в аквапарках, Mi Cadireta отличает полностью автономный характер работы: клиентам достаточно просто зарегистрироваться через сайт или непосредственно в зоне проката, запросить абонемент на желаемое количество дней и оплатить заказ. 

          Мэрия Кастельона увидела в данной инициативе возможности для инвестиций и заключила с проектом Mi Cadireta договор на размещение рекламы, в соответствии с которым в муниципальных бюро туризма отдыхающим предоставляется информация о сервисе, а также возможность зарегистрироваться и оплатить заказ в случае возникновения проблем при регистрации иными путями. 

          Служба начала свою работу нынешним летом, и некоторые клиенты выразили недовольство ее ценовой политикой. Впрочем, на растущей популярности проекта это не отразилось – пользователи социальных сетей активно призывают создателей сервиса к расширению его географии. Сами авторы инициативы отмечают, что их "предложение на аренду на все лето примерно соответствует стоимости лежака".

          Темы: Туризм Бизнес

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