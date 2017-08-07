В столице острова Гран-Канария может появиться фуникулер

Город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария имеет уникальную географическую особенность в виде перешейка, соединяющего район Ла-Ислета с северо-восточной частью острова. Эта песчаная коса длиной чуть более километра и шириной от 200 до 800 метров в последние годы серьезно пострадала от новых застроек, пишет газета ABC. Некоторое время назад в связи со сносом старого складского помещения появилась возможность убрать цемент с освободившегося участка и вновь открыть два залива, однако мэрия предпочла построить на этом месте два новых здания. Портовая администрация, в свою очередь, решила возвести на своей прибрежной линии аквариум и отель.

В середине прошлого года представители частного сектора выступили с предложением о строительстве фуникулера, который соединил бы торговый центр El Muelle с Ла-Ислетой. Проект подвергся критике в связи с возможным негативным влиянием на эстетику и акустику этого места. В то же время, эта простая инициатива позволит преодолеть возведенный на перешейке архитектурный барьер и увидеть пляж Лас-Кантерас, считающийся одним из важнейших в Атлантике порт Пуэрто-де-ла-Лус, а также уникальный ландшафт района Ла-Ислета. В настоящее время городские и региональные власти ведут работу над проектом этой инфраструктуры, которая придаст городу дополнительную привлекательность с точки зрения туризма и обеспечит ему новый вид транспорта.