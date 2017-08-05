Башня Принцесс в дворцовом комплексе Альгамбра временно открылась для посещений

В Альгамбре в исключительном порядке открылась для посещений Башня Принцесс (Torre de las Infantas), постройка защитного и жилого назначения, считающаяся одной из самых знаковых во всем дворцовом комплексе. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на пресс-релиз патронажного совета монумента, внутреннее убранство башни "удивляет контрастом между скромностью внешней части конструкции и богатством ее архитектуры и интерьера". Посетить башню можно будет до конца августа по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям со стандартным билетом для входа во дворец или в сады.

По легенде, именно здесь жили принцессы Зайда, Зорайда и Зорахайда, чья история была рассказана американским писателем Вашингтоном Ирвингом в сборнике "Альгамбра".

По архитектурной структуре Башня Принцесс напоминает близлежащую Башню Султанши. Она была построена в период правления султана Мухаммада VII аль-Мустаина. В башне сохранены остатки первоначальной краски. В центре здания находится внутренний двор с многоугольным мраморным фонтаном. Его внутреннее пространство поделено на три крыла со спальнями, окна которых выходят на внешнюю сторону башни. Раньше ее потолок украшали сотовые своды, которые в прошлом веке заменили на существующую по сей день деревянную структуру.