Поезда AVE установили рекорд по пассажиропотоку на маршруте Мадрид-Барселона

По состоянию на конец июня охват рынка железнодорожного перевозчика AVE на маршруте Мадрид-Барселона составил 65,3%. Как сообщила компания Renfe, в июне число пассажиров, воспользовавшихся высокоскоростными поездами на этом направлении, составило 407 тысяч человек, что стало рекордом для AVE.

В целом по результатам первого полугодия пассажиропоток на высокоскоростной линии между двумя крупнейшими испанскими городами составил 2,1 миллиона пассажиров. Это на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как показывают данные опросов, среднестатистический пассажир AVE – мужчина (в 52,6% случаев) в возрасте 45-60 лет, который пользуется высокоскоростными поездами не менее одного раза в месяц по причинам, связанным с работой (62,3%).