Американские горки в Аликанте дополнят технологиями виртуальной реальности

В развлекательном парке Terra Mítica в Бенидорме (Аликанте) открылась обновленная версия американских горок Titánide, которая была дополнена технологиями виртуальной реальности. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на пресс-релиз комплекса, скорость движения составляет 100 км/ч, а маршрут включает в себя вертикальные и горизонтальные повороты на 360 градусов и спуск с высоты в 31 метр.

Теперь этот экстремальный опыт будет дополнен технологиями виртуальной реальности, благодаря которым гости парка смогут понаблюдать за битвой между Зевсом и Аресом в Парфеноне. "Посетителей будет окружать атмосфера хаоса и битвы, над которыми они пролетят на драконе", - рассказали представители парка развлечений. Для полноты картины очки виртуальной реальности будут оснащены наушниками, которые обеспечат звуковые эффекты.

Планируется, что очередь на аттракцион будет поделена на две части: для тех, кто захочет прокатиться в обычном режиме, и для тех, кто сделает выбор в пользу варианта дополненной реальности.