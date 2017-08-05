Высокоскоростные ЖД-линии приходят в Кантабрию

Министр развития Иньиго де-ла-Серна объявил во вторник о том, что в Кантабрии появятся высокоскоростные поезда AVE.

Де-ла-Серна заявил, что будет построен новый отрезок железнодорожных путей, который позволит продлить до города Рейноса ранее запланированную высокоскоростную линию Паленсия-Агилар-де-Кампоо. На строительство будет выделено порядка 350 миллионов евро.

Министр сообщил, что уже проводятся предварительные исследования, необходимые для подготовки к тендеру и началу строительства. Он также подчеркнул, что министерство продолжает интенсивную работу над отрезком от Паленсии до Агилар-де-Кампоо. Инвестиции в эту часть проекта составят около 940 миллионов евро.

Как пояснил де-ла-Серна, из-за особенностей местного рельефа линию можно проложить лишь до Рейносы. На следующем участке, от Рейносы до Торрелавеги, планируется установить стыковочные пункты для изменения ширины колеи. Таким образом, высокоскоростные поезда смогут передвигаться по обычным железным дорогам, что продлит маршрут их следования. Для этого на существующих участках железнодорожной дороги уже проводятся работы по модернизации.