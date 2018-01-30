Подземный поезд может быть запущен между Фуэнхиролой, Марбельей и Эстепоной

На протяжении вот уже двух десятилетий жители и власти муниципалитетов побережья Коста-дель-Соль требуют строительства железной дороги. По всей видимости, центральное правительство наконец услышало их: Министр развития Иньиго де ла Серна представил возможный план строительства ветки вдоль побережья провинции Малага. Как сообщает газета ABC, конечное решение будет зависеть от результатов исследований, большая часть которых на сегодняшний день уже осуществлена. По словам де ла Серны, значительная часть пути будет пролегать под землей. Новая ветка может быть протянута до двух муниципалитетов – Марбельи на первом этапе строительства и Эстепоны на втором. Ее отправной точкой станет Фуэнхирола, уже связанная с Малагой железнодорожными путями.

Расширение сети до Марбельи обойдется казне в 2 миллиарда евро и позволит к 2024 году увеличить число пассажиров до 5 миллионов человек. В случае последующего продления до Эстепоны эти цифры вырастут до 3,85 миллиарда евро и 8 миллионов человек соответственно.

В силу того, что ветка будет пролегать под землей, а значит, не будет зависеть от ландшафта, она может быть совместима с высокоскоростными поездами AVE. Ее строительство позволит разгрузить шоссе А-7, где через некоторые участки летом проходит до 100 000 автомобилей. В результате эта дорога может превратиться в бульвар, следующий вдоль всего побережья. "В период с 2005 по 2015 годы на данном шоссе произошло 51 ДТП, в результате которых пострадали люди", - отметил министр. Он также представил ряд мер по улучшению ситуации на трассах, включающих в себя строительство вспомогательных полос, расширение дорожного полотна, появление новых автобусных остановок и ряд прочих новшеств, призванных улучшить условия движения и снизить риск возможных происшествий.