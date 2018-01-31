Испания на полгода получит от Франции остров

Территория Испании увеличится на 6 тысяч квадратных метров на ближайшие полгода. На это время под управление Испании переходит остров, который страна на протяжении 350 лет делит с Францией.

Остров Фазанов расположен посреди реки Бидасоа, между французским городом Андай и испанским Ируном (Гипускоа). С каждой стороны к нему ведут деревянные мосты. Остров необитаем, единственной постройкой на нём является монумент в память о подписании здесь в 1659 году мирного договора между двумя странами. Остров был объявлен нейтральной территорией и находится в совместном владении Испании и Франции.

Права на эту территорию переходят от одной страны к другой каждые 6 месяцев. С 1 февраля по 31 июля остров будет находиться во владении Испании.

Под действием сил природы за несколько столетий остров Фазанов лишился части своей территории и находится в запущенном состоянии. В редких случаях на него пускают посетителей на экскурсию.