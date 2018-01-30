Испанские отели жалуются на блогеров

В отелях жалуются, что в большинстве случаев блогеры, которые хотят бесплатно жить в лучших номерах в обмен на рекомендацию на своей странице, не могут похвастаться большим охватом аудитории, а число их подписчиков не превышает 50 тысяч. Кроме того, зачастую они не выполняют свою часть договорённости.

В крупных гостиницах также отмечают, что такая форма сотрудничества, как правило, не приносит выгоды самому отелю, а некоторые блогеры используют роскошные локации на территории отеля, чтобы прорекламировать другую продукцию. В то же время гостиницы работают с влиятельными людьми в сфере путешествий, профиль которых соответствует имиджу заведения, однако всё чаще они отказываются от сотрудничества, а некоторые отели прибегают к дополнительным мерам. Так, в сети Meliá год назад внедрили специальное программное обеспечение, чтобы «фильтровать» блоги. Система обрабатывает поступающие сообщения с предложениями о сотрудничестве и отбирает по определённым параметрам те, которые могут быть интересны отелю. Ряд сетевых отелей обратились к специализированным агентствам, которые занимаются взаимодействием с блогерами и обрабатывают такие запросы.