Пляжи Коста-Бланка стали более доступными для людей с ограниченными возможностями

В Санта-Поле (Аликанте) продвигают инициативу инклюзивного пляжного отдыха. На пляже Levante установили дополнительное оборудование для людей с ограниченными физическими возможностями: специальные кресла для плавания, а также рампы, широкие настилы и обозначения.

В Валенсийском сообществе высоко оценили стремление властей Санта-Полы к созданию более доступной среды. Региональные власти отметили, что пляж Levante – один из самых оснащённых в рамках стратегии развития «умных» пляжей в автономии. Ранее на нём появилась «технологичная пальма» (Palmera Tecnológica), где можно зарядить мобильные устройства, а также игровые зоны для детей.

Всего в Валенсийском сообществе 12 зон отдыха для купания людей с ограниченными возможностями. 4 из них были созданы недавно. Помимо Санта-Полы, специальное оборудование впервые появилось в Чильчесе, Аликанте и Торревьехе, а также было вновь установлено в Беникарло, Оропеса-дель-Мар, Беникасиме, Побла-де-Фарнальс, Кульере, Дении, Вильяхойосе и Пилар-де-Орадада. В 2018 году на проект выделено в общей сложности 250 тысяч евро.