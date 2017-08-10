Персонал испанских поездов проведет пятидневную забастовку

Забастовка начнётся в 1:00 в пятницу, 11 августа, и завершится в 1:00 в среду, 16 августа, совпав, таким образом, с перенесенными выходными.

В отличие от предыдущих забастовок в первом полугодии, на этот раз её поддерживают не все профсоюзы. CGT и USO представляют около 15-20% персонала, работающего в поездах Renfe.

Участники акции не согласны с последним предложением, выдвинутым в рамках переговоров о коллективном договоре с компанией Ferrovial, которая, в свою очередь, предоставляет услуги Renfe. Профсоюзы работают над новым предложением, которое предусматривает повышение заработной платы на 1-2% в ближайшие три года, а также положение о пересмотре заработной платы и другие гарантии.

Забастовка не повлияет на расписание движения поездов, она коснётся лишь обслуживания пассажиров в поезде во время поездки, включая питание, распространение прессы и развлекательные услуги.