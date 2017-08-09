Испанский Хускар перестанет быть "городом смурфиков"

Город Хускар в Малаге может лишиться своего статуса «поселения смурфов» из-за спора с обладателями авторских прав, наследниками создателя этих персонажей Пьерра Кюллифора. Хускар стал известен как «город смурфов» после того, как компания Sony в 2011 году выбрала его для презентации фильма «Смурфики», и все его дома были выкрашены в характерный голубой цвет.

На прошлой неделе на сайте мэрии Хускара появилось объявление о том, что с 15 августа следует воздерживаться от упоминаний о связи фантастических существ с городом на официальном уровне. Позже публикация была удалена.

В публикации также сообщалось, что в Хускаре больше не будет статуй, изображений или каких-либо отсылок к смурфам. В то же время было отмечено, что здания в городе останутся голубыми, в противовес традиционному для этого региона белому цвету построек.

Утрата смурфов может стать сильным ударом для экономики города, который превратился в популярное туристическое направление в последние годы. Ежегодно Хускар посещали около 50 тысяч человек.

Местные власти пока не дают каких-либо комментариев.