В провинции Сьюдад-Реаль пройдёт охотничья выставка-ярмарка

Город Вильянуэва-де-ла-Фуэнте в провинции Сьюдад-Реаль в эти выходные, 12-13 августа, принимает XIV выставку-ярмарку охоты и сельского туризма Mencatur-2017.

По словам мэра Вильянуэва-де-ла-Фуэнте Долорес Фернандес, на выставке свою продукцию представят около 130 предприятий из комарок Кампо-де-Монтьель (провинция Сьюдад-Реаль) и Сьерра-де-Алькарас (провинция Альбасете). Она также сообщила, что общая площадь выставочных павильонов составляет более 30 тысяч квадратных метров. Ожидается, что мероприятие посетят более 30 тысяч человек.

Как отметила мэр, с каждым годом выставка становится всё более профессиональной и высоко ценится на местном и региональном уровне.