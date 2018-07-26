Персонал Iberia отказался от забастовки в аэропорту Барселоны

Два этапа забастовки были запланированы на 27-28 июля и 3-4 августа. Они могли нарушить планы тысяч пассажиров.

На этой неделе в Совете по труду Правительства Каталонии состоялась встреча представителей работников и руководства Iberia в рамках процесса медиации, которая продлилась более 6 часов. К чему на данный момент пришли стороны пока неизвестно. Переговоры продолжатся, чтобы зафиксировать намеченные договорённости, но в профсоюзах положительно оценивают перспективы. До этого основным препятствием для достижения компромисса был отказ авиалинии обсуждать с работниками различные положения коллективного договора, включая оплату обучения и сокращение рабочей нагрузки. Ещё одна встреча состоится в пятницу, 27 июля, в аэропорту Барселоны.