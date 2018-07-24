Месси и Надаль пересеклись на Ибице

Лионель Месси и Рафаэль Надаль были замечены вместе в Lío, одном из самых эксклюзивных ресторанов острова Ибица.

После того как сборная Аргентины вылетела с Чемпионата мира по футболу, нападающий «Барселоны» отправился в отпуск на Ибицу вместе с женой Антонелой Рокуццо и детьми. Надаль также приехал на Ибицу после поражения в полуфинале Уимблдонского турнира.

Спортсмены встретились на вечеринке. Они пообщались между собой и попали в объективы многих посетителей, после чего их совместные фото заполнили социальные сети.

На вечеринке также присутствовала Даниэлла Семаан, подруга Антонелы Рокуццо и супруга футболиста Сеска Фабрегаса.