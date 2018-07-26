В Аликанте женщина получила ожог после встречи с португальским корабликом

Женщина, отдыхавшая на пляже Faro в Санта-Поле (Аликанте), получила ожог, наткнувшись случайно в воде на физалию, также известную как португальский кораблик.

Физалия, несмотря на внешнее сходство с медузами, на самом деле представляет собой колонию гидроидных организмов, яд которых вызывает аллергическую реакцию у человека.

Присутствие португальского кораблика в прибрежных водах не характерно для летних месяцев. Чаще всего они встречаются в начале года. В Красном кресте заявили, что речь идёт о единичном случае, и других физалий обнаружено не было.

Женщина получила ожог, проведя в воде всего несколько минут. На её коже сразу же проявилась реакция на яд и ей потребовалась медицинская помощь. Ей дали антигистаминные и противовоспалительные средства.

Позже в социальных сетях появились сообщения о ещё одном случае контакта с португальским корабликом. Один из пользователей поделился фотографией родственницы, которая получила ожог на пляже Varadero в том же муниципалитете.