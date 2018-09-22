Парк в Таррагоне превратится в крупнейшую площадку для Хэллоуина в Европе

В парке Сама в Камбрильсе (Таррагона) проводят последние приготовления, перед Хэллоуином, во время которого он превратится в «Парк ужасов Европы». С 12 октября по 10 ноября по пятницам и субботам здесь будут проходить Halloween Scream Nights.

На мероприятиях ждут посетителей старше 15 лет. В парке будут наводить ужас 90 актёров, будет работать 7 тематических площадок, а на протяжении 12 вечеров будут показывать 4 атмосферных спектакля.

Развлечения классифицируются по уровням страха, для того чтобы посетители сами могли выбрать насколько сильно они хотят пощекотать себе нервы. Дневная программа рассчитана на семьи с детьми, которые смогут поучаствовать в мастер-классах, связанных с миром ужасов, сделать соответствующий макияж или послушать жуткие истории.

На других уровнях страха посетителей ждёт таверна, где готовят «человеческое мясо», лабиринт с пугающими персонажами, которые усложняют поиск выхода, а также дом, где прячутся члены секты, центр сумасшедших учёных, изучающих уровень боли, и, конечно, дом с привидениями. Самое экстремальное развлечение, по заверениям организаторов, – аттракцион «Клаустрофобия», куда будут пускать только людей с крепким сердцем.

Шоу-программа включает «Кладбище» – спектакль, который сочетает в себе триллер и комедию, «Ритуал вуду» – представление, на котором будет изобразят один из обрядов, и «Малефикариум» – закрытое эксклюзивное шоу иллюзиониста Ашерона Делакруа.

В парке будет организована зона с фудтраками и «безопасная» территория, где гарантируется отсутствие ужасов. Также предусмотрено игровое пространство Horror Carnival Games, где можно будет получить тематические призы.

Мэрия Камбрильса надеется, что мероприятие будет успешным и поможет разнообразить туристическое предложение. Организаторы ждут на празднике 12 тысяч посетителей.

Входной билет обойдётся в 30 евро при покупке заранее в интернете и 35 евро – в кассе парка. Также предлагаются билеты на два дня стоимостью 50 и 55 евро соответственно.