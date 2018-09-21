Во Дворце Сибелес в Мадриде после ремонта открылась смотровая площадка

Смотровая площадка на восьмом этаже культурного центра CentroCentro, расположенного во Дворце Сибелес в Мадриде, вновь открыла свои двери для посетителей по завершении ремонта фасада, который продолжался восемь месяцев.

Смотровая площадка расположена на высоте 40 м, и с неё открывается панорамный вид на испанскую столицу. На площадке также имеются планы, которые помогают познакомиться с городом, узнать и определить местоположение знаковых мест и зданий Мадрида.

Обзорная площадка открыта со вторника по воскресенье с 10:30 до 19:30. Обычный входной билет стоит 3 евро, льготный – 1,50 евро. Билеты можно приобрести в кассах или онлайн. Скидки полагаются детям в возрасте от 7 до 14 лет и пожилым людям старше 65 лет, а также безработным, пенсионерам и инвалидам, а дети до 6 лет могут пройти на площадку бесплатно. К тому же, предусмотрены и дни со свободным входом: 2 и 15 мая, а также 9 ноября.