Жирона борется с туристами, которые не тратят в городе деньги

Мэрия Жироны стремится сократить массовый наплыв туристов, которые приезжают в город всего на несколько часов и почти не вносят денег в местную экономику.

Это одно из направлений нового Стратегического плана, на котором будет основана туристическая модель в городе вплоть до 2022 года. При подготовке плана его составители учитывали мнение горожан, а также обращались к представителям туристического сектора.

В документе подчёркивается, что туризм является одним из основополагающих элементов местной экономики. Так, только в 2016 году он принёс доход в 18,1 млн евро, что составляет 7,3% общих городских доходов. Власти отмечают, что Жирона – небольшой город с большим, культурным, гастрономическим и природным наследием, и его не стоит открывать для всех категорий туристов.

В Жироне подсчитали, что в среднем туристы, которые, которые остаются на ночёвку, проводят в городе два дня и тратят около 150 евро в день, из которых 47,5 уходит на жильё.

В период с января по март 2018 года число ночёвок приблизилось к 100 тысячам, а количество туристов из «массовой» категории составило почти 64 тысячи.

В первую очередь, новая политика направлена против экскурсионных автобусов, на которых туристов привозят в Жирону на пару часов. За это время, по мнению муниципальных властей, они не успевают купить ничего, кроме «бутылки воды в автомате». В числе предлагаемых мер – введение сбора с автобусов и запрет для гидов использовать микрофоны или громкоговорители в Старом городе. В качестве примера власти Жироны приводят Рим, где с экскурсионных автобусов берут «до 1000 евро». Городская админитсрация также обещает ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением туристических апартаментов, которые ограничивают доступ местных жителей к арендному жилью.