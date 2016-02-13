Названы самые популярные горнолыжные курорты Испании и Андорры

Грандвалира, Бакейра, Вальнорд и Формигаль стали самыми популярными горнолыжными курортами этого года по данным онлайн-агентства путешествий eDreams. Наиболее продаваемым продуктом стали пакеты, включающие в себя проживание и ски-пасс. Семейные туристы, в свою очередь, чаще всего выбирают пакеты системы "Все включено" с уроками катания.

По сведениям eDreams, лидерами по уровню продаж оказались андоррские Грандвалира и Вальнорд, каталонские Бакейра-Берет, Бои-Тауль, Ла-Молина и Маселья, арагонские Астун, Канданчу, Формигаль, Пантикоса и Серлер, а также андалусская Сьерра-Невада.

"Это будет хороший сезон, в особенности с учетом того, что любители зимних видов спорта смогут воспользоваться выходными по случаю Страстной недели, которые в этом году выпадают очень рано", - отметил пресс-секретарь eDreams.

Впрочем, в некоторых районах недостаток снега ознаменовал менее успешный ход сезона. Так, в январе большинство курортов Кастилии и Леона были практически неактивными.