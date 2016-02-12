Компания Renfe выпустила новую дисконтную карту для молодежи

Железнодорожная компания Renfe выпустила в продажу новую карту +Renfe Joven, с которой молодежь в возрасте от 14 до 25 лет сможет приобрести билеты на скоростные поезда AVE и составы дальнего следования со скидкой до 50%. Карта поступила в продажу на сайте Renfe. Ее стоимость составляет 50 евро, однако до 22 февраля она будет снижена до 25 евро.

Карта также обеспечивает скидку в размере 25% на остальные поезда Renfe, в том числе Avant и электрички Cercanías, вне зависимости от даты покупки билета. В случае AVE и поездов дальнего следования размер скидки будет зависеть от временного запаса, с которым он приобретается. Так, при покупке менее чем за 15 дней до даты путешествия скидка составит 30%, от 15 до 29 дней – 40%, а более чем за 30 дней – 50%.

Посредством данной инициативы компания, составы которой в прошлом году перевезли 30,8 млн человек, намерена привлечь молодых клиентов. Появление карты также стало частью коммерческой стратегии оператора, сконцентрированной на повышении пассажиропотока и уровня лояльности клиентов, а также постоянном совершенствовании оказываемых услуг.

Карта +Renfe Joven будет именной и не подлежащей передаче. Срок ее действия составит 1 год со дня покупки. Абонемент доступен в форматах Passbook, Passwallet и PDF. Его обладатели получат и ряд других преимуществ – например, они смогут принять участие в программе лояльности и получить баллы за каждую совершаемую поездку, которые впоследствии можно будет обменять на билеты.