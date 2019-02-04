Набережная Барселоны преобразится

Мэрия Барселоны видит потенциал в дальнейшем развитии 12-километровой прибрежной полосы муниципалитета. На протяжении последних двух лет власти каталонской столицы работают над созданием Стратегии развития прибрежных территорий Барселоны. План будет представлен общественности весной перед выборами в муниципалитет.

Интерес к этим территориям проявляют также в различных организациях и агентствах. 80% побережья Барселоны представляет собой свободное незастроенное пространство, но 62% составляют зоны с ограниченным доступом. В результате проверки также стало известно, что около 75 сооружений на побережье, находящихся в муниципальной собственности, не используются, и мэрия собирается найти им применение.

Один из проектов, предусмотренных новым планом – Moll de la Fusta, который предполагает ограничение числа терминалов для круизных лайнеров, а также их перераспределение. Другие проекты предусматривают обновление Порт-Олимпик, создание морского зоопарка, открытие выхода к морю с некоторых улиц, формирование единой набережной на протяжении всего участка между реками Льобрегат и Бесос и другие. В общей сложности рассматривается около шести десятков проектов.

План составляется на основе анализа, проведённого Офисом стратегического развития прибрежных областей и Отделом по экологии, градостроительству и мобильности. К тому же, к исследованию была привлечена организация Barcelona Regional, которая создала наиболее точные на сегодняшний день снимки побережья.

Власти надеются сделать море одним из элементов идентичности Барселоны. С одной стороны, планируется расширить доступ к морю для горожан, а с другой – достичь компромисса по поводу использования этой территории среди разных организаций и ведомств на основе принципов устойчивости.