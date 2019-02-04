В Бадахосе вновь открывают музей конкистадора Васко Нуньеса де Бальбоа

Дом-музей Васко Нуньеса де Бальбоа вновь открыл свои двери в Херес-де-лос-Кабальерос (Бадахос) по случаю пятисотлетия со дня смерти конкистадора, который первым пересёк Панамский перешеек и достиг Тихого океана.

В музее создали новую экспозицию и подготовили мероприятия, посвящённые конкистадору и исследователю. В мэрии Херес-де-лос-Кабальерос отметили, что круглая дата даёт повод вспомнить об этой значимой для мировой истории фигуре и открывает возможности для развития и продвижения города.

Власти сообщили, что в музее на улице Ла-Олива появилась обширная экспозиция, а также были созданы пространства, позволяющие ознакомиться с биографией Нуньеса де Бальбоа и интерпретировать события из его жизни. В местном кинотеатре запустили цикл документальных фильмов о знаменитом земляке. В Конвенте Святого Августина 9 февраля состоятся детские мероприятия, посвящённые конкистадору, а 16 и 23 февраля пройдут лекции. На 23 февраля, к тому же, запланирован гастрономический фестиваль и театральные представления.