Испания занимает второе место по площади лесов в Европе

Площадь лесов в Испании составляет 18 млн га, что делает страну второй в Европе по этому показателю после Швеции, пишет издание Expansión.

По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании, больше всего лесов – в Кастилии и Леоне, где они занимают почти 3 млн га. Наибольшая доля лесных земель – в Стране Басков, где на них приходится 55% территории. В Испании насчитывается около 7,5 млрд деревьев, среди них преобладает дуб, на который приходится 20%, а также сосна алеппская – 11,3%. Также широко распространены пробковые деревья.

В министерстве сообщают, что 11,2 млн га занимают охраняемые лесные территории, а в период с 1990 по 2010 год их площадь выросла на 31%. При этом в центре экологических исследований CREAF-UAB отмечают, что не всегда рост площади лесов связан с улучшениями, поскольку во многих случаях такие земли утрачивают рентабельность и оказываются заброшенными. Эксперты добавляют, что в настоящее время 80% испанских лесов находятся в частной собственности. В особенности это касается Галисии, в меньшей степени – Кастилии и Леона.

Специалисты призывают правительство принять меры для того, чтобы обеспечить надлежащее ведение лесных хозяйств, развивая их экономический потенциал. По словам экспертов, это позволит создать новые рабочие места, а также поможет в предотвращении депопуляции регионов.

С другой стороны, около трети лесных территорий находится под угрозой высыхания. Эксперты также уверены, что необходим устойчивый подход к вырубке, который бы позволил бороться с этой проблемой.