На Тенерифе стартует серфинг-кинофестиваль Canarias Surf Film Festival

Программа фестиваля включает в себя киносеансы, музыкальные выступления, показы мод, уборку пляжей, выставки, конференции и визиты особых гостей. Первый этап пятого по счету мероприятия начнется в эту пятницу в вышеупомянутом Музее природы и человека, после чего фестиваль пройдет на острове Иерро (25 июля), на юге Тенерифе (11-13 августа), на островах Пальма (19-20 августа), Гомера (8-9 сентября), Лансароте (29 сентября-1 октября), Фуэртевентура (6-8 августа), Грасиоса (13-14 октября) и Гран-Канария (20-22 октября). В его рамках будут показаны фильмы Native, Shredding Monsters Nazaré, Given, A Road Through Galicia, Cattú, Ireland - Natxo González & Indar Unanue, Bali Utopía, One Shot, Addiction, Let’s Be Frank, Shouth To Sian, The Persistence of Hope, The Gost Ship, Sealone, Tenerife Gigante, Bezerke, Manuel Lezcano - A Canarian Winter и Skeleton Sea - The Tides of Tomorrow.

