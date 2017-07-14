Каталонские отельеры обеспокоены "туризмофобией"

Федерация гостиничного бизнеса Жироны предупредила о серьезной опасности, которую представляет для туристического сектора всплеск так называемой «туризмофобии». Представители объединения напомнили, что от этой отрасли экономики во многом зависит благосостояние региона, сообщают информационные агентства Испании.

Председатель объединяющей более 1 500 предприятий федерации Антони Эскудеро выразил сожаление в связи с «пассивностью самих представителей сектора, которые не пролоббировали его интересы, и бездеятельностью государственной администрации, которая и создала существующую ситуацию ненависти к туристам».