На пляже в Малаге установили 2400 пепельниц

На пляже Торре-дель-Мар в муниципалитете Велес-Малага появилось 2400 пепельниц. В первую очередь, они предназначены для пользования посетителей, но также призваны привлечь внимание отдыхающих к экологическим проблемам и важности ответственного потребления и бережного отношения к природным ресурсам.

Один сигаретный окурок загрязняет до 10 литров воды, а время его разложения составляет около десяти лет. В этой связи многие города на побережье всё больше внимания уделяют проблеме брошенных на пляже окурков.

Это первая инициатива в рамках проекта Consumeless. На его открытии в четверг присутствовали советник по туризму Хесус Перес-Атенсиа и депутат провинциального совета по вопросам устойчивого развития Франсиско Дельгадо-Бонилья. С помощью этой инициативы организаторы надеются снизить негативные последствия для экологии на местном уровне.