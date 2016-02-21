На Майорке восстановили шесть ветряных мельниц

На Майорке отреставрировали шесть ветряных мельниц. Теперь они включены в Маршрут мельниц еврорегиона: Балеарские острова , Каталония и Лангедок — Руссильон — Юг — Пиренеи (Франция). Как сообщают информационные агентства Испании, в минувшую субботу вице-председатель правительства и советник по вопросам культуры и спорта Франсиско Миральей подписал соглашения о включении в маршрут с владельцами этих объектов.

Представители правительства приняли участие в экскурсии по мельницам, которая началась в Сон-Горнальс (муниципалитет Поррерас), продолжилась во Фрарете (Монтуири) и завершилась в Сопе (Манакор). Маршрут был создан в рамках европейского проекта «Мельницы: другой взгляд». Его основная задача – сохранение этого вида исторического и культурного наследия в регионе.

Общая продолжительность работ составила 24 месяца, а бюджет – 30 000 евро. В случае Майорки маршрут формируют шесть объектов, отреставрированных местными властями в последние годы в рамках программы восстановления исторического наследия. Речь идет о мельницах Дес-Фрарет (Монтуири), Де-Фрарет (Манакор), Сон-Горнальс (Поррерас), Кан-Гарра-Сека (Льюкмайор), Нофре (Монтуири) и Д’Эн-Сопа (Манакор).

Администрация также представила карту маршрута, которая включает в себя информацию обо всех мельницах, расположенных на территории четырех регионов - участников проекта. Первая версия карты была опубликована на каталанском и французском языках, и в ближайшие месяцы будут представлены ее английская и испанская версии.