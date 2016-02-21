В Барселоне стартует Mobile World Congress и забастовка в метро

Представители оргкомитета забастовки в метро Барселоны в воскресенье ночью покинули стол переговоров с руководством транспортного предприятия спустя почти девять часов дискуссий, сообщают информагентства Испании. Достичь соглашения сторонам не удалось, поэтому забастовки, намеченные на понедельник и среду, остаются в силе.

Перед началом масштабного мероприятия Mobile World Congress, которое пройдет в Барселоне с 22 по 25 февраля, правительство региона выступило в качестве посредника в переговорах между руководством и работниками, чтобы изменить ситуацию с забастовкой, которая окажет непосредственное влияние на перемещения участников конгресса (ожидается, что его посетят 95 000 человек).

В течение более чем девяти часов переговоров, которые начались в субботу в 16:00 и закончились в воскресенье в 2:00, стороны представили свои предложения и контрпредложения. Впрочем, этого оказалось недостаточно для того, чтобы прийти к соглашению. Сотрудники метрополитена требуют линейного повышения зарплаты на 1% в 2016 году, а также увеличения числа постоянных трудовых контрактов на полный рабочий день в штате.

С точки зрения Санчеса, предложение предприятия начать рано утром переговоры о коллективном соглашении на ближайшие три года, касающемся 3 600 человек, было «провокацией» и доказательством того, что руководство «не имеет ни малейшего желания заканчивать этот конфликт».

В свою очередь, представители компании не захотели давать комментариев прессе до тех пор, пока мэрия города не озвучит свою официальную позицию в ходе пресс-конференции.