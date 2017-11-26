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          Новости Испании » Новости » Туризм » Машины такси, Uber и Cabify получат в Испании синие номерные знаки

          Машины такси, Uber и Cabify получат в Испании синие номерные знаки

          17:44 26.11.2017

          Автомобили такси и сервисов Uber и Cabify получат новые номерные знаки синего цвета, что упростит их идентификацию как городского транспорта, сообщают информационные агентства Испании. Подобные меры будут предусмотрены декретом, который правительство страны намерено принять до конца этого года с целью разрешения конфликта между двумя секторами. Причиной его стали обвинения в непрофессионализме и нечестной конкуренции.

          Как рассказал госсекретарь по вопросам инфраструктуры Хулио Гомес-Помар, Министерство развития и Министерство внутренних дел в настоящее время ведут совместную работу над подготовкой формата новых лицензий. Изменения потребуют инвестиций в размере 15 миллионов евро. Идея правительства заключается в том, чтобы с помощью новых табличек сделать городской транспорт легко идентифицируемым для пассажиров и инспекторов, а также избежать пиратства и непрофессионализма, на которые жалуются водители такси.  

          На прошедшей неделе Гомес-Помар встретился с представителями крупнейшей профессиональной ассоциации сектора Fedetaxi, чтобы обсудить новый декрет. Предусмотренные им меры таксисты сочли недостаточными.

          В числе прочих инициатив власти предлагают запретить продажу лицензий на пассажирские перевозки (VTC) в течение двух лет после их приобретения, что позволит предотвратить спекуляцию и возникновение пузыря на рынке, а также создать государственный реестр, куда сервисы вроде Uber и Cabify должны будут вносить все перевозки, на которые они заключат контракты. Это позволит обеспечить наличие договора перед оказанием услуги и предотвратить посадку клиентов на улицах, а также усовершенствовать процесс инспекций, проводимых мэриями и региональными властями.

          Темы: Туризм

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