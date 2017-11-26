Две новых испанских гостиницы оказались в числе лучших люксовых отелей Европы

Журнал Condé Nast Johansens составил путеводитель по лучшим отелям и спа Средиземноморья, в который вошли 204 отеля класса-люкс.

В списке, среди прочих, оказались два новых испанских отеля: Zafiro Palace Alcudia в Пуэрто-де-Алькудиа на Балеарских островах и Meliá Hacienda del Conde на канарском Тенерифе. Всего именитое издание рекомендует своим читателям одиннадцать люксовых отелей в Испании.

Мультимедийная версия рейтинга Condé Nast Johansens Luxury Hotels & Spas UK, Europe & The Mediterranean 2018 доступна на официальном сайте компании. Также на странице содержится и регулярно обновляется информация о других направлениях по всему миру.

Путеводитель Condé Nast по Европе включает отели в Германии (1), Австрии (1), Хорватии (4), Испании (11), Франции (12), Греции (7), Венгрии (1), Италии (40), Мальте (1), Марокко (1), Португалии (22), Швейцарии (4) и Турции (4). В Соединённом Королевстве престижной компанией были отмечены 78 отелей в Англии, 8 – в Шотландии, 4 – в Северной Ирландии, 2 – в Уэльсе и 3 - на Нормандских островах.

Также был опубликован гайд по отелям Северной и Южной Америки и Карибского бассейна, который включает 131 объект.

В декабре 2017 года выйдет путеводитель Condé Nast Johansens по лучшим спа-центрам.