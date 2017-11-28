На трассах в Арагоне установят указатели новых достопримечательностей

Отдел по структурированию территории, дорожному движению и жилью начал на этой неделе установку в Арагоне обновлённых дорожных знаков на государственных трассах в целях продвижения малоизвестных туристических объектов.

По информации Europa Press, всего на указателях появятся девять новых направлений. На проект планируется выделить почти 234 тысячи евро. Знаки будут установлены, в первую очередь, на основных трассах, а также появятся на всём пути следования к достопримечательности.

Местные власти считают, что наличие указателей будет способствовать разжиганию интереса к определённым населённым пунктам и памятникам. До настоящего времени такие объекты как, например, замок Лоарре или замок Перасенсе не были обозначены на дорогах.

Установка указателей производится в соответствии с нормативами SISTHO и требует согласования Генерального секретариата по туризму. Всего каталог SISTHO включает 54 туристических объекта в Арагоне, который уступает по этому показателю только автономной области Кастилия и Леон, где зарегистрированы 60 достопримечательностей.