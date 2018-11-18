«Мантерос» наводнили центр Барселоны перед праздниками

На площади Каталонии после обеда работает около двух десятков «одеяльщиков», по пятницам можно насчитать до шести десятков торговцев, а в воскресенье их число возрастает до ста. Торговцы, преимущественно нелегальные мигранты из стран к югу от Сахары, предлагают часы и аксессуары, футболки, сумки и сувениры.

Самые популярные места торговли, помимо площади Каталонии, у памятника Христофору Колумбу, на бульваре Рамбла, на железнодорожной станции Rodalies. На стихийную торговлю жалуются и охранники метро, где «мантерос» раскладывают товары в переходах и на платформах.

В объединениях жителей каталонской столицы заявляют, что городские власти бездействуют, в то время как число «мантерос» не прекращает расти. По подсчётам гражданских активистов, продажей контрафактной продукции в городе занимается около тысячи мигрантов из Африки. При этом отмечается, что агенты Городской гвардии периодически пытаются разогнать торговцев, но те их не боятся – они убегают от полиции, но вскоре возвращаются на прежнее место.