Горничные NH и Barceló в Бильбао проводят бессрочную забастовку

Обслуживающий персонал сетевых отелей NH и Barceló в Бильбао собирается бастовать до тех пор, пока не добьётся «достойных» условий труда.

Бессрочную забастовку 2 ноября объявил профсоюз ELA. В дополнение к ней работники Grupo Constant, которая предоставляет услуги отелям, ежедневно устраивают акции протеста у стен офисов работодателя.

В профсоюзе называют положение сотрудников Grupo Constant «абсолютной незащищённостью и рабством». Представители работников сообщают, что горничные получают 800 евро в месяц, при этом ежедневно они должны убирать от 18 до 25 номеров. Это означает, что за уборку одного номера им платят около 2,5 евро.

В объединении добавили, что в случае с Barceló трудовые контракты не соответствуют законодательству. К тому же, по словам представителей, нарушается право работников на забастовку – за время проведения акции было уволено более десяти человек.

В профсоюзах рассказали, что неоднократно призывали компанию сесть за стол переговоров, однако ответа от неё не получили.