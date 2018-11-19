В Испании вырос пассажиропоток на лоукостерах

Испанские аэропорты приняли в октябре 8,3 млн пассажиров международных рейсов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 4,5 млн прибыли в Испанию на бюджетных авиалиниях, что составляет почти 55% от общего пассажиропотока и на 9% превышает прошлогодние показатели.

Почти 36% от общего пассажиропотока и 65,5% от пассажиропотока бюджетных авиалиний приходится на трёх главных лоукостеров в Испании: Ryanair, Easyjet и Vueling.

За первые девять месяцев 2018 года в Испанию прибыло 79,9 млн пассажиров из-за рубежа, что на 3,6% больше чем годом ранее. За этот период лоукостеры показали рост в 6,5%, а обычные авиакомпании – 0,5%. Почти 80% иностранных пассажиров прибыли в Испанию из других стран Европейского Союза. Их число выросло по сравнению с прошлым годом на 2,6%, а пассажиропоток из других стран мира вырос на 7,7%.

В октябре более 24% клиентов испанских аэропортов оказались британцами, которые в большинстве своём приземлялись в Валенсии, Андалусии и Каталонии. При этом 32,8% пассажиров прибыли из Великобритании в Испанию на лоукостерах. Почти 18% от общего числа пассажиров составили немцы, почти 8% – итальянцы, 7,5% – французы. Число пассажиров, летевших рейсами из Италии, выросло по сравнению с прошлым годом на 12,4%, а из Франции – на 8%. Заметно увеличился пассажиропоток из США – на 22,1%, а также из Португалии – на 15,6%.