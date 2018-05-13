Мадридский Ritz продаст с аукциона тысячи предметов интерьера

Отель Ritz Madrid выставил на торги более 4 тысяч предметов мебели, интерьера и декора, в связи с началом масштабной реставрации.

Предметы собраны в 1500 лотов, оценкой которых занималась команда экспертов на основе тщательного предварительного анализа. Начальная стоимость лотов была установлена в диапазоне от 400 тысяч до полумиллиона евро. Самые дорогие лоты – два гобелена, начальная стоимость которых составляет 15 и 20 тысяч евро, а также два рояля за 3 и 6 тысяч евро.

Предметы выставлены в Фонде Карлоса де Амберес в испанской столице. Торги начались 7 мая и продолжатся в формате онлайн до 9 мая.

Ritz закрыт на ремонт с 28 февраля. Общая стоимость работ оценивается в 99 миллионов евро. Отель планируется открыть после реставрации к концу 2019 года.

В 2015 году отель перешёл к группе Mandarin Oriental, в которой заверяют, что реставрация позволит улучшить номера и обслуживание в отеле, сохранив при этом его уникальный характер в стиле «прекрасной эпохи».