Два испанских посёлка получили мировое признание, благодаря горам

Фрохан (Ла-Корунья) и Сантьяго-де-Ковело (Понтеведра) стали первыми населёнными пунктами в Испании, попавшими в Список территорий, консервацией которых занимаются коренные сообщества (ICCA).

Список составляется Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Фрохан и Сантьяго-де-Ковело стали не только первыми в Испании, но и третьими в Европе населёнными пунктами, получившими этот статус.

Горы Фрохана и Сантьяго-де-Ковело были отмечены как природные территории, управлением или восстановлением которых занимаются местные или коренные общины. В галисийских посёлках действуют активные местные сообщетсва, которые вместе борются с различными угрозами, в том числе с инвазивными видами и пожарами.

Чтобы получить престижный статус ICCA, территория должна соответствовать трём критериям: наличие исторически связанного с территорией сообщества, наличие системы управления и благоприятный вклад управленческой деятельности в консервацию природного и культурного населения.