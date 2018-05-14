В Жироне появился верёвочный парк с батутами на деревьях

В комарке Сельва (Жирона) появился парк отдыха с батутами на деревьях.

Парк La Selva de l'Aventura является первым в своём роде. Канатная трасса протяжённостью 800 метров проходит между деревьями и включает батуты, натянутые между деревьями на высоте 15-18 метров, подвесные мосты и горки.

Верёвочный городок расположен на границе Природного парка Монтсени и горного массива Гильерьес.

Создатели La Selva de l'Aventura, которые называют свой парк «эластичным лесом», вдохновились идеей скай-парка в Швейцарии и воплотили её в жизнь в Каталонии. Парк отдыха открылся в 2004 году, а верёвочный городок начал работать в марте этого года.

Подвесная трасса полностью ограждена прочной сеткой, что позволяет находится внутри без каких-либо средств защиты и делает развлечение доступным даже для детей.