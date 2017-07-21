Мадрид-Барселона - самый дорогой национальный авиарейс в Испании

По данным поисковика Kayak, авиарейс Мадрид-Барселона можно считать не только одним и з самых популярных, но и самым дорогим в пределах Испании.

Один километр пути стоит 0,14 евро - это максимальное значение для Испании. При этом среднее показатель по стране равен - 0,8 евро за километр. Расстояние, которое преодолевает самолет, летящий из Мадрида в Барселону или обратно, составляет 507 километров.

Самым бюджетным испанским направлением с точки зрения стоимости перелета стал Санта-Крус-де-Тенерифе - всего 0,02 евро за километр.