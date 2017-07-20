Авиакомпания Iberia Express ввела скидки до 35% на международные направления

Iberia Express запустила кампанию под лозунгом "Чтобы никто не остался без пляжа", снизив на 35% цены на билеты международных направлений. Как сообщают информационные агентства Испании, предложение распространяется на перелеты, забронированные через сайт перевозчика.

По словам представителей компании, акция призвана мотивировать клиентов на полеты в июле и августе в города, куда летают самолеты Iberia Express. Скидки будут действовать до 24 июля. Для приобретения билетов клиент должен пройти бесплатную регистрацию в программе лояльности Club Express, которая также даст ему доступ к другим специальным предложениям.

Маршрутная сетка Iberia Express недавно пополнилась рейсами из Мадрида в Кардифф, Кальяри и на Крит. Прошлым летом в нее были включены Корк, Осло, Краков, Санторини и Рейкьявик.

Iberia Express является филиалом перевозчика Iberia. Компания выполняет маршруты ближнего и среднего следования, а также является связующим элементом сети маршрутов на дальние расстояния.