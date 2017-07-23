На пляжах Льорет-де-Мар появился бесплатный Wi-Fi

Нынешним летом на пляжах города Льорет-де-Мар отдыхающие смогут воспользоваться бесплатным подключением по Wi-Fi, сообщает El Diario со ссылкой на мэрию муниципалитета. Для этого на побережье было установлено 11 точек доступа. Для того, чтобы подключиться к Интернету, пользователям достаточно будет найти сеть @LloretdeMar.

По словам первого заместителя мэра и советника по вопросам новых технологий Альберта Роберта, за первую неделю работы сервиса им воспользовались 3 355 раз. Он также отметил, что его внедрение высоко оценили "как жители, так и гости города". "Эта услуга позволяет использовать современные технологии как инструмент продвижения Льорет-де-Мар и создать новый канал коммуникаций для получения информации в режиме реального времени", - подчеркнул Роберт. Кроме того, с ее помощью городские власти смогут получать информацию о пользователях, например, о продолжительности подключения.

Запуск сервиса стал возможен благодаря сотрудничеству государственного и частного секторов. Отдыхающие получат возможность не только подключиться к Интернету, но и ознакомиться с городской программой мероприятий, сведениями о состоянии пляжа, а также о сферах торговли, общепита и развлечений.

"Эта разработка стала еще одним шагом на пути превращения Льорета в "умный" город, которое является одним из приоритетных направлений Операционного плана в области туризма. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы расширить охват Wi-Fi до пляжа Фенальс и торговой зоны", - отметил Роберт.

Льорет-де-Мар - одно из главных туристических направлений Испании. В прошлом году город посетили 1 175 487 человек, которые провели здесь 5 411 591 ночь.