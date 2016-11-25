Lasarte стал первым в Барселоне рестораном с тремя звездами Мишлен

Расположенный в Барселоне ресторан Lasarte известного шеф-повара Мартина Берасатеги получил третью звезду "Мишлен". Это максимально возможное количество подобных знаков отличия. Аналогичным статусом до этого момента могли похвастаться всего восемь испанских ресторанов: Arzak, Akelarre, Martín Berasategui, Azurmendi, El Celler de Can Roca, Sant Pau, Quique Dacosta и Diverxo.

Новое достижение ресторана Lasarte, расположенного в роскошном отеле Monuments, обеспечило Берасатеги абсолютное лидерство на национальном уровне – в общей сложности на его счету восемь звезд "Мишлен": три у ресторана Martín Berasategui, три – у Lasarte и две – у заведения MB в отеле Abama на острове Тенерифе. Шеф-поваром в "трехзвездочном" ресторане в каталонской столице трудится итальянец Паоло Касагранде. Lasarte стал первым в Барселоне заведением, получившим три звезды.

В свою очередь, две звезды получили пять испанских ресторанов: Cenador de Amós в городе Вильяверде-де-Понтонес и Annua в Сан-Висенте-де-ла-Баркера (Кантабрия), L'Escaleta в Косентайнте и Bon Amb в Хавеа (Валенсия), а также Dstage в Мадриде. В общей сложности в этой категории теперь насчитывается 23 заведения.

Кроме того, группа обладателей одной звезды пополнилась пятнадцатью ресторанами. В их числе среди оказались A'Barra и Gaytán (Мадрид), каталонские Céleri и Xerta (Барселона), Ca l’Arpa (Баньолас, Жирона), L’Antic Molí (Ульдекона, Таррагона) и La Boscana (Бельвис, Лерида), El Invernadero (Кольядо-Медиано, провинция Мадрид), валенсийские Raúl Resino (Беникарло, Кастельон) и Sents (Онтеньенте, Валенсия), Quetglas и Argos (Майорка), а также два представителя Кастилии и Леона, Cobo Vintage (Бургос) и Baluarte (Сория) и андалусский Noor (Кордова).

Парадоксально, но без наград остались рестораны Галисии, Астурии и Страны Басков, славящихся высоким уровнем своей гастрономии.