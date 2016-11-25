Брэд Питт посоветовал всем посетить остров Гран-Канария

Во время предпремьерного показа нового фильма "Союзники" в Мадриде Брэд Питт призвал зрителей посетить остров Гран-Канария, где проводились съемки картины. "Мы пережили там прекрасные моменты, и местные жители были к нам очень добры", - рассказал Питт в ходе мероприятия, на котором также присутствовала его партнерша по фильму Марийон Котийяр.

Прибытие звезд на Гран-Канарию стало одним из главных событий на архипелаге. Питт завоевал симпатии его жителей своими поступками и спонтанностью. Кроме того, съемки обеспечили острову неоценимую рекламу за рубежом. Так, за время их проведения имя Брэда Питта упоминалось в социальных сетях и на веб-сайтах более 7 миллионов раз, а на новости со съемочной площадки отреагировали более 160 миллионов пользователей.

Несмотря на свой звездный статус, о котором Питту периодически напоминали члены его команды, актер стремился быть как можно ближе к народу. Он приветствовал фанатов и вел себя очень дружелюбно, чем несказанно радовал поклонников. Чтобы увидеть своего кумира, тысячи людей собирались на улицах, "перевоплотившихся" на время съемок в марокканские пейзажи.

Кроме того, СМИ всего мира облетела новость о спасении Питтом маленькой девочки, которая во время съемок оказалась зажатой между ограждениями и толпой пришедших посмотреть на звезду. Актер поднял девочку и перенес ее в безопасное место.