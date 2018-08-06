Круизные лайнеры в первом полугодии привезли в Испанию 4,5 млн туристов

Испанские порты зарегистрировали прибытие 4,47 млн участников круизов за первые шесть месяцев 2018 года, что на 23,6% чем за аналогичный период прошлого года.

В портах Испании также сообщили, что число круизных лайнеров выросло по сравнению с 2017 годом на 251 и составило 1990.

На круизные лайнеры приходится 31% от общего числа пассажиров, прибывших в испанские порты в первом полугодии. Общее количество приблизилось к 14,4 млн человек, что также на 9,3% больше прошлогоднего показателя.

Поскольку этот вид туризма является сезонным, рост пассажиропотока традиционно наблюдается в период с июня по сентябрь. Так, только в июне в портах Испании с 303 лайнеров сошло на берег 814,5 тысяч участников круизов.

Самый большой поток круизов приходится на Барселону. В первом полугодии порт каталонской столицы принял 1,25 млн пассажиров, что на 20,5% больше чем в 2017 году. Количество лайнеров выросло на 10,4% до 350.

В число лидеров также вошли порты Балеарских островов (965,4 тысяч пассажиров и 345 круизов), Лас-Пальмас (747,5 тысяча пассажиров и 327 круизов), Санта-Крус-де-Тенерифе (556 тысяч пассажиров и 295 круизов) и Валенсии (156,8 тысяч пассажиров и 78 круизов).