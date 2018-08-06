Испанец заплатил 43 евро за 2 кофе в Венеции

Испанский турист, отдыхавший в Венеции, поделился в соцсетях чеком с завышенными ценами из ресторана, расположенного в центре Венеции.

62-летнему испанцу выставили счёт в 43 евро. Заказ включал два кофе стоимостью 11,50 евро каждый и две бутылки воды по 10 евро. На чеке видно название заведения – Caffe Lavena. Оно находится на площади Святого Марка, в одном из самых туристических районов итальянского города.

В заведении рассказали, что получили сотни звонков с обвинениями и оскорблениями. При этом администрация ресторана обосновала высокие цены тем, что «исторические заведения требуют более высоких расходов на обслуживание». У Caffe Lavena есть своя история: немецкий композитор Рихард Вагнер был завсегдатаем этого места во время проживания в Венеции.