Дроны помогут бороться с пляжными торговцами на Форментере

Полиция Форментеры будет использовать новейшие технологии для борьбы с нелегальной торговлей на пляжах. Мониторинг на побережье будет осуществляться с помощью дронов.

Инициатива принадлежит местной полиции Форментеры и полиции Сан-Хосе, в которой отмечают, что беспилотники позволят следить за обстановкой удалённо, предоставят более широкие возможности для мобильности, оперативного вмешательства и территории наблюдения.

Дрон уже успел хорошо себя зарекомендовать в качестве вспомогательного устройства для полиции. Сообщается, что он позволяет не только выявлять случаи нелегальной торговли, но и обнаруживать места, где продавцы прячут свой товар.