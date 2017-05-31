Портал Momondo назвал остров Гран-Канария лучшим местом для отдыха в мае

Эксперты сайта составили список рекомендаций для каждого из месяцев года. По их мнению, Лас-Пальмас идеально подходит для майских путешествий. "Пляж, солнце и испанская кухня – чего еще желать?", - гласит заметка на популярном поисковом сайте. Ее авторы советуют туристам "разбудить аппетит прогулкой по морскому променаду Лас-Кантерас" и искупаться на одноименном пляже. В период отлива риф Ла-Барра превращает его в идеальное место для любителей снорклинга.

Что касается остальных направлений, включенных в календарь, то в январе Momondo советует посетить Софию (Болгария), в феврале – Сан-Антонио (Техас), в марте – Вальпараисо (Чили), в апреле – Брагу (Португалия), в июне – Ереван (Армения), в июле – Белфаст (Ирландия), в августе – Львов (Украина), в сентябре – Приштину (Косово), в октябре – Панаму, в ноябре – Каламату (Греция), а в декабре – Сараево (Босния и Герцеговина).