Компания Barcelona City Tour обзавелась первым в Испании двухэтажным автобусом-гибридом

В официальном заявлении Метрополитенского района Барселоны сообщается, что, как показали двухлетние испытания, использование гибрида позволит сэкономить 30% на топливе.

В компании сообщили, что автобус, рассчитанный на 78 мест, производит на 30% меньше выбросов углекислого газа и на 40% меньше выбросов загрязняющих частиц. По словам руководства Barcelona City Tour, с запуском нового автобуса был начат процесс экологизации этого сервиса, а конечной его целью является полный переход на электрические транспортные средства, не загрязняющие окружающую среду. Автопарк компании в настоящее время насчитывает 40 автобусов, которые в 2016 году выполнили почти 3,5 миллиона поездок.

Администрация Метрополитенского района Барселоны намерена перевести весь общественный транспорт, курсирующий на этой территории, на экологически чистые технологии. Постепенно планируется сократить количество дизельных автобусов, а в ближайшие четыре года – закупить 450 новых экологичных автобусов.