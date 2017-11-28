Синоптики обещают резкое похолодание в Испании

В середине недели в Испании резко похолодает. В сторону Пиренейского полуострова с севера движется холодная воздушная масса, которая принесёт температуры на 8-10 градусов ниже нормы.

Как сообщают в Государственном метеорологическом агентстве, действие холодной массы распространится на всю территорию Испании, за исключением Канарских островов, и достигнет даже севера Африки. Синоптики отмечают, что осадки при этом будут не очень обильными, в северной части страны и в горных районах ожидается снег.

По прогнозам, холодная погода сохранится по меньшей мере до воскресенья. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов в северной части и на 4-6 градусов – в южной. В некоторых районах к югу от Гвадалкивира в четверг температура воздуха может составлять 6-8°C. С пятницы по воскресенье на всей территории страны, за исключением юго-западной части и Канарского архипелага, ожидаются заморозки. В пятницу на севере Испании температура воздуха не будет превышать 10°C, а в большинстве южных провинций ожидается температура ниже 14° C.

На Канарских островах сохранится мягкая погода с температурой воздуха выше 20°C и без осадков (кроме горных районов в западной части архипелага).